मोनालिसा का ऑल-ब्लैक लुक हुआ वायरल, सिंपल अंदाज में दिखीं बेहद स्टाइलिश

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 04, 2026

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने ब्लैक आउटफिट में अपनी तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींच लिया है.

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तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक स्लीवलेस मिनी ड्रेस पहने नजर आ रही हैं, जो उनके लुक को काफी स्मार्ट और ग्लैमरस टच दे रही है.

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पिक्चर में मोनालिसा ने बालों को खुला और नेचुरल अंदाज में रखा. हल्के वेवी बाल उनके पूरे लुक को और भी एलिगेंट बना रहे हैं.

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एक्ट्रेस ने मेकअप को काफी सटल रखा है. नेचुरल बेस, हल्का आई मेकअप और न्यूड लिप्स उनके लुक को सॉफ्ट टच दे रहे हैं.

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इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'सिंपल रहो, स्टाइलिश लगो और अपने अंदाज में रहो.'

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मोनालिसा की ये तस्वीरें अब इंटरनेट पर आग लगा रही है. फैंस एक्ट्रेस के इस लुक को खूब पसंद कर रहे हैं.

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