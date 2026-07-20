पोल्का डॉट ड्रेस में मोनालिसा ने फ्लॉन्ट किया किलर लुक, 41 की उम्र में भी ढा रही गजब का कहर

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 20, 2026

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया.

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उनका ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फोटोज में मोनालिसा ब्लू एंड व्हाइट पोल्का डॉट वाली डीप-नेक, बैकलेस ड्रेस पहने नजर आ रही हैं.

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एक्ट्रेस का न्यूड मेकअप, सॉफ्ट लिप शेड, पोनीटेल हेयरस्टाइल और व्हाइट ईयररिंग्स ने उनके पूरे लुक में एलिगेंस जोड़ दिया.

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कभी समंदर की ओर देखते हुए तो कभी मुस्कुराते हुए कैमरे के लिए पोज देती मोनालिसा की तस्वीरें बेहद नेचुरल और सुकून भरी नजर आ रही हैं.

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इन पिक्चर्स के साथ मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा, 'Me Time' तस्वीरों से साफ है कि वह अपने खास पलों को खुलकर एन्जॉय कर रही हैं.

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मोनालिसा की इन फोटोज के सामने आने के बाद से ही फैंस लगातार हार्ट और फायर इमोजी के साथ कमेंट कर रहे हैं.

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चाहे ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न मोनालिसा अपने हर अंदाज से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उनके इस लुक को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

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