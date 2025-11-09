डीपनेक वन पीस ड्रेस में मोनालिसा ने लगाई आग, मिनटों में वायरल हुई तस्वीरें
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 09, 2025
भोजपुरी क्वीन मोनालिसा ने एक बार फिर से अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में मोनालिसा मैरून कलर की वन पीस ड्रेस में बेहद हॉट और स्टाइलिश लुक में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटो में वो किसी ओपन लोकेशन पर बैठकर कैमरे के सामने दिलकश अंदाज में पोज देती दिखीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लुक में मोनालिसा ने अपनी सॉफ्ट कर्ल हेयरस्टाइल को फ्लॉन्ट किया, जो उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उनकी तस्वीरों पर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
किसी ने कहा 'हमारी बेबो' तो किसी ने लिखा 'ब्यूटीफुल लुक्स.'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, मोनालिसा अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोशूट से इंटरनेट का तापमान बढ़ाती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अदिति राव हैदरी का विंटेज चार्म! ब्लैक पोलका डॉट फ्रॉक में रेट्रो स्टाइल से किया सबको इंप्रेस
अगली वेब स्टोरी देखें.