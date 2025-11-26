स्लीवलेस ब्लाउस में मोनालिसा ने ढाया कहर, साड़ी लुक देख क्लीन बोल्ड हुए फैंस
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 26, 2025
भोजपुरी क्वीन मोनालिसा अक्सर अपनी तस्वीरों से धमाल मचाती रहती हैं.
कभी बोल्ड लुक, तो कभी कातिल अदाएं, तो कभी ट्रेडिशनल ड्रेस में वह अपनी फोटोज शेयर करती हैं.
मोनालिसा ने अब स्लीवलेस पर्पल साड़ी में अपनी कुछ फोटोज शेयर कर तहलका मचा दिया है.
इन फोटोज में एक्ट्रेस की मदहोश कर देने वाली अदाओं के साथ नजाकत भी देखने को मिल रही हैं.
इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने अलग-अलग पोज देते हुए पिक्चर्स शेयर की हैं.
पोस्ट के साथ मोनालिसा ने बेहद प्यारा सा कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा, 'प्यार आत्मा की सुंदरता है...'
भोजपुरी क्वीन के इस लुक पर फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
