मोनालिसा ने स्टाइलिश आउटफिट में दिखाईं अदाएं, तारीफ कर रहे फैंस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 22, 2026

भोजपुरी से करियर शुरू करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा ने टीवी इंडस्ट्री में अच्छी पहचान बनाई है.

एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं. वह फोटोज-वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

एक्ट्रेस मोनालिसा इंडियन ड्रेस से लेकर वेस्टर्न आउटफिट में फोटोशूट करवाती हैं.

मोनालिसा ने एक बार फिर स्टाइलिश ड्रेस में फोटोज शेयर कर अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया है.

मोनालिसा की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

मोनालिसा ने लेटेस्ट फोटोशूट के दौरान अपना फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा है.

एक्ट्रेस की खूबसूरत अदाएं देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.

