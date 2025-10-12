दिवाली पर पहने मोनालिसा की तरह नेट वाली साड़ी, बढ़ जाएगी खूबसूरती
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 12, 2025
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें फैंस को दिखाती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने एक बार फिर नेट वाली साड़ी पहनकर एक से बढ़कर एक पोज दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का खूबसूरत अंदाज देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस आहें भर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा की नेट वाली साड़ी के साथ उनका खास तरह का ब्लाउज लोगों का ध्यान खींच रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा की तरह साड़ी अगर पहन ली तो दिवाली पार्टी में लोगों की निगाहें आप पर टिक जाएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लाल साड़ी में काजल अग्रवाल ने मनाया करवाचौथ, पति संग किया लिपलॉक, रोमांटिंक तस्वीर देख फैंस हुए दीवाने
अगली वेब स्टोरी देखें.