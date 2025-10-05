दिवाली में ट्राई करें मोनालिसा की तरह शरारा सूट, लुक में लगेंगे चार चांद
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 05, 2025
एक्ट्रेस मोनालिसा ने भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री में अपने काम से अच्छा नाम कमाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा एक्टिंग के साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए भी फैंस के बीच चर्चित हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मोनालिसा अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा अलग-अलग तरह की ड्रेस पहनकर अपने तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींचती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने अब शरारा पहनकर फोटोशूट करवाया है और इसकी झलक दिखाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा इस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही हैं और उनकी तस्वीरों को पसंद किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा की तरह खूबसूरत दिखने के लिए लड़कियां दिवाली में ऐसी आउटफिट पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 2025 की बेस्ट मूवी कौन? बॉक्स ऑफिस पर छाई ये 5 फिल्में, जिन्हें देखने के लिए टूट पड़े लोग
अगली वेब स्टोरी देखें.