मोनालिसा के इन 9 ब्लाउज डिजाइन को कॉपी करते ही देवरानी को होगी चिढ़
Garima Singh
| Jan 09, 2025
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस मोनालिसा अपनी अदाओं से हर किसी का दिल जीत लेती हैं.
मोनालिसा के फैशन सेंस की लोग जमकर तारीफें करते हैं.
बात की जाए ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन की तो मोनालिसा की च्वाइसेस कमाल की हैं.
आप भी मोनालिसा की तरह खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन को कैरी करके हर ओकेजन पर चार चांद लगा सकती हैं.
मोनालिसा का ये ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन तो कमाल का है.
अगर आप न्यूलीवेड हैं तो इससे परफेक्ट ब्लाउज डिजाइन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है.
मोनालिसा का ये ब्लाउज डिजाइन तो हर सीजन के लिए बेस्ट है.
शादी के फंक्शन में आप इस ब्लाउज डिजाइन को कैरी करके अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं.
मोनालिसा के इस ब्लाउज डिजाइन को पहनकर आप किसी भी महफिल में चार चांद लगा सकती हैं.
