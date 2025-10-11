मोनालिसा ने साड़ी में दिए प्यारे पोज, खूबसूरत लुक से नहीं हटेंगी निगाहें

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 11, 2025

भोजपुरी और टीवी एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर अपने फोटोशूट की झलक दिखाती रहती हैं.

मोनालिसा ने अब ब्लैक साड़ी पहनकर फोटोशूट करवाया और कई प्यारे पोज दिए हैं.

मोनालिसा का हद से ज्यादा प्यारा अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस उन पर प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

मोनालिसा की तस्वीरों पर अधिकतर फैंस लिख रहे हैं कि वह बहुत खूबसूरत हैं.

मोनालिसा ना सिर्फ साड़ी बल्कि अलग-अलग आउटफिट में फोटोशूट करवाती रहती हैं.

मोनालिसा कई बार रिवीलिंग ड्रेस में तस्वीरें क्लिक करवाती हैं और अदाओं से फैंस को रिझाती हैं.

