दुर्गा पूजा में चाहिए खूबसूरत लुक, मोनालिसा के लहंगे से लें आइडिया

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 28, 2025

भोजपुरी और टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

मोनालिसा ने लहंगा पहनकर अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

मोनालिसा के लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

मोनालिसा ने कैमरे के सामने एक से बढ़कर प्यारे पोज देकर फैंस का ध्यान खींचा है.

मोनालिसा ने अपनी खूबसूरत ड्रेस के साथ ही प्यारी स्माइल से फैंस का दिल जीता है.

मोनालिसा ने जो लहंगा पहनकर फोटोज शेयर की हैं, उससे आप भी आइडिया ले सकते हैं.

मोनालिसा की तरह लहंगा पहनकर आप खूबसूरत लुक में दुर्गा पूजा में जा सकती हैं.

