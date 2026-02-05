बनारसी साड़ी में मोनालिसा ने ढाया कहर, पति के साथ दिए ऐसे पोज; देख थम गई फैंस की निगाहें

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 05, 2026

भोजपुरी क्वीन मोनालिसा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों से तहलका मचाती रहती हैं.

लेकिन एक्ट्रेस ने इस बार ट्रेडिशनल लुक में कहर ढाया है.

मोनालिसा ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो रेड बनारसी साड़ी और डीप बैक डिजाइनर ब्लाउज में नजर आ रही हैं.

फोटोज में एक्ट्रेस चोकर नेकलेस, मैचिंग ईयरिंग्स और स्टाइल ज्वेलरी से लुक को कम्पलीट किया है.

मोनालिसा इस पोस्ट में अपने पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ पोज देते दिखाई दे रही हैं.

मोनालिसा और विक्रांत की रोमांटिक केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया और वो कपल पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'आशिकों की कॉलोनी तो नहीं...पर द 50 के यहां निवासी हैं मैं और मेरे पतिदेव.'

