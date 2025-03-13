KL Rahul की पत्नी अथिया की खूबसूरत तस्वीरें, सभी ड्रेस में लगती हैं हद से ज्यादे प्यारी
Shreya Pandey
| Mar 13, 2025
अथिया शेट्टी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
इनका लुक और फैशन सेंस दोनों ही बहुत कमाल का है. ये सभी लुक में प्यारी लगती हैं.
पिंक बनारसी साड़ी और बालों में गजरा लगा कर एक्ट्रेस बहुत हसीन लग रहीं हैं.
रेड वन शोल्डर ड्रेस में एक्ट्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहीं हैं. एक्ट्रेस ने रेड लिपस्टिक भी लगा रखा है.
रेड कलर के साड़ी में भी एक्ट्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहीं हैं. एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ हैवी ईयरिंग पहन रखा है.
डेनिम शर्ट और पैंट में एक्ट्रेस बेहद स्टाइलिश लुक दे रहीं हैं. एक्ट्रेस का यह अवतार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.
इस साड़ी में भी अथिया हद से ज्यादा सुंदर लग रहीं हैं. एक्ट्रेस ने इसके साथ स्टोन ईयरिंग पेयर किया है.
