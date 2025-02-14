देसी लुक में एकदम कमाल लगती हैं उर्फी जावेद, फोटोज देख नहीं होगा आंखों पर यकीन
Shreya Pandey
| Feb 14, 2025
इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद अतरंगी कपड़ो की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.
आज हम आपको उर्फी के देसी लुक की फोटो दिखा रहें हैं, जिसे देख कर आपके होश उड़ जाएंगे.
इस फोटो में उर्फी सूट पहनें और आसमानी कलर का दुपट्टा ओढ़े नजर आ रहीं हैं, जिसमें वो बेहद क्यूट लग रहीं हैं.
इस फोटो में उर्फी ने अनारकली सूट पहना है और साइड से दुपट्टा भी लिया है.
रेड कलर के सूट में उर्फी बेहद खूबसूरत लग रहीं हैं. उर्फी का यह लुक बहुत कमाल लग रहा है.
इस फोटो में उर्फी ने येलो कलर की खूबसूरत साड़ी पहन रखी है. फोटो में उनका हुस्न बेहद कमाल लग रहा है.
पिंक कलर के कुर्ती-प्लाजो में उर्फी कहर बरपा रहीं हैं. उनकी यह फोटो फैंस को बहुत पसंद आ रहें हैं.
उर्फी जावेद की यह फोटो फैंस के दिलों पर बिजलियां गिरा रही हैं. इसमें वो बहुत प्यारी लग रहीं हैं.
