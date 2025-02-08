जन्नत जैसे नजारों से लैस हैं ये 7 हिल स्टेशन, यहां जमकर होती है फिल्मों की शूटिंग
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
| Feb 08, 2025
फेमस हिल स्टेशन शिमला अपनी वास्तुकला, मॉल रोड और मन मोह लेने वाले नजारों के लिए जाना जाता है.
दार्जिलिंग हिल स्टेशन के टी गार्डन में कई फिल्में शूट की गई हैं. यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के स्वर्ग जैसे नजारे भी देखने को मिलते हैं.
नैनीताल की फेमस नैनी झील और आसपास की पहाड़ियों में अक्सर फिल्में शूट की जाती हैं.
कूर्ग को "भारत का स्कॉटलैंड" कहा जाता है.
यहां के कॉफी बागान और हरी-भरी हरियाली आपको कई फिल्मों में देखने को मिलती है.
महाराष्ट्र का फेमस हिल स्टेशन महाबलेश्वर अपने झरनों, सुंदर दृश्यों और स्ट्रॉबेरी के खेतों के लिए जाना जाता है.
श्रीनगर हिल स्टेशन के डल झील और हाउसबोट के सीन अपने कई फिल्मों में देखा होगा.
बर्फ की चादर ओढ़े मनाली हिल स्टेशन पर कई फिल्में शूट की जा चुकी हैं.
