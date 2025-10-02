Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ पहनें मोनी रॉय जैसी लाल साड़ी, मिलेगा ट्रेडिशनल संग मॉडर्न टच

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 02, 2025

मोनी रॉय ने हाल ही में कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहीं हैं.

लाल साड़ी में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रहीं हैं, साड़ी के गोल्डन बॉर्डर ने उनके लुक में रॉयल टच जोड़ा.

बड़े गोल्डन झुमके और हाथों में कंगन ने उनके लुक को कंप्लीट किया.

सॉफ्ट कर्ल्स और गजरे के साथ उन्होंने ट्रेडिशनल वाइब को और निखारा.

न्यूड टोन मेकअप और काजल वाली आंखों ने उनकी खूबसूरती को और फ्लॉन्ट किया.

सोफे पर बैठकर मोनी ने एक से बढ़कर एख पोज दिए, जिसे देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं.

उनका यह लुक करवा चौथ और शादी जैसे इवेंट के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है.

अगर आप भी करवाचौथ पर लाल रंग पहनने का प्लान बना रहे हैं, तो आप मोनी के इस लुक को रिक्रेट कर सकती हैं.

