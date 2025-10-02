Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ पहनें मोनी रॉय जैसी लाल साड़ी, मिलेगा ट्रेडिशनल संग मॉडर्न टच
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 02, 2025
मोनी रॉय ने हाल ही में कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लाल साड़ी में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रहीं हैं, साड़ी के गोल्डन बॉर्डर ने उनके लुक में रॉयल टच जोड़ा.
Source:
Bollywoodlife.com
बड़े गोल्डन झुमके और हाथों में कंगन ने उनके लुक को कंप्लीट किया.
Source:
Bollywoodlife.com
सॉफ्ट कर्ल्स और गजरे के साथ उन्होंने ट्रेडिशनल वाइब को और निखारा.
Source:
Bollywoodlife.com
न्यूड टोन मेकअप और काजल वाली आंखों ने उनकी खूबसूरती को और फ्लॉन्ट किया.
Source:
Bollywoodlife.com
सोफे पर बैठकर मोनी ने एक से बढ़कर एख पोज दिए, जिसे देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका यह लुक करवा चौथ और शादी जैसे इवेंट के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी करवाचौथ पर लाल रंग पहनने का प्लान बना रहे हैं, तो आप मोनी के इस लुक को रिक्रेट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: करवाचौथ पर प्रियंका चोपड़ा की तरह पहनें साड़ियां, पतिदेव की नहीं हटेगी नजर
अगली वेब स्टोरी देखें.