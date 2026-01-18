8 साल पुरानी यादों में खोई मौनी रॉय, जब 'नागिन' बनकर जीता था सबका दिल! देखें फोटोज
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 18, 2026
टीवी की स्टाइल आइकन मौनी रॉय ने अपनी कुछ ताजा तस्वीरें शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी आज भी 2016 वाली शिवन्या बनकर फैंस के दिलों पर राज करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं एक्ट्रेस ने एक बार फिर से अपने चाहने वालों को 8 साल पुरानी मौनी से मिलवाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी अपने अपने यादों के पिटारे से 8 साल पुरानी कुछ अनसीन तस्वीरें शेयर की है, जिनमें वे साड़ी में भी दिखाई दे रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन पिक्चर्स में वे अपने साथी कलाकारों और को-स्टार के साथ नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक तस्वीरें में एक्ट्रेस अक्षय कुमार के साथ भी पोज देती दिखाई दे रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज को शेयर करते हुए मौनी ने कैप्शन में लिखा, 'चलो 2016 में ले चलें'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही हैं और वो मौनी की तारीफ करते नहीं थक रहे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: तृप्ति डिमरी ने दिखाए 10 साल पुराने फोटोज, फैंस हुए दीवाने
अगली वेब स्टोरी देखें.