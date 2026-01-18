8 साल पुरानी यादों में खोई मौनी रॉय, जब 'नागिन' बनकर जीता था सबका दिल! देखें फोटोज

Jan 18, 2026

टीवी की स्टाइल आइकन मौनी रॉय ने अपनी कुछ ताजा तस्वीरें शेयर की है.

मौनी आज भी 2016 वाली शिवन्या बनकर फैंस के दिलों पर राज करती हैं.

वहीं एक्ट्रेस ने एक बार फिर से अपने चाहने वालों को 8 साल पुरानी मौनी से मिलवाया है.

मौनी अपने अपने यादों के पिटारे से 8 साल पुरानी कुछ अनसीन तस्वीरें शेयर की है, जिनमें वे साड़ी में भी दिखाई दे रही हैं.

इन पिक्चर्स में वे अपने साथी कलाकारों और को-स्टार के साथ नजर आ रही हैं.

एक तस्वीरें में एक्ट्रेस अक्षय कुमार के साथ भी पोज देती दिखाई दे रही हैं.

फोटोज को शेयर करते हुए मौनी ने कैप्शन में लिखा, 'चलो 2016 में ले चलें'

एक्ट्रेस की तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही हैं और वो मौनी की तारीफ करते नहीं थक रहे.

