ब्राउन ड्रेस में मौनी रॉय ने ढाया कहर, सनसेट के बीच एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक हुआ वायरल
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Aug 10, 2026
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
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एक्ट्रेस इन फोटोज में ब्राउन कलर की खूबसूरत टियर-डिटेलिंग वाली मिनी ड्रेस में नजर आ रही हैं.
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मौनी का ये लुक बेहद एलिगेंट लग रहा है. वहीं, ड्रेस की डीप नेकलाइन उनके लुक में ग्लैमरस टच दे रही है.
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खुले बाल, मिनिमल मेकअप और सटल लिप्स में मौनी का नेचुरल लुक काफी पसंद आ रहा है.
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गोल्डन हूप ईयररिंग्स ने उनके सिंपल लुक को और स्टाइलिश बना दिया.
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हरियाली और खूबसूरत सनसेट के बीच मौनी का ये फोटोशूट किसी ड्रीम वेकेशन से कम नहीं लग रहा.
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मौनी रॉय का ये लुक फैंस का दिल जीत रहा है. लोग कमेंट बॉक्स में एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
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