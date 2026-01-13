मरून साड़ी में मौनी रॉय ने दिखाई कातिल अदाएं, तस्वीरें देख दिशा पटानी ने पूछ लिया ये सवाल
Sadhna Mishra
| Jan 13, 2026
टीवी की 'नागिन' यानी मौनी रॉय ने एक बार फिर अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
हालांकि, इस बार एक्ट्रेस बोल्ड नहीं बल्कि साड़ी लुक में कहर ढाया है.
मौनी रॉय ने अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मरून रंग की साड़ी में कुछ कातिलाना तस्वीरें शेयर की है.
इन फोटोज में एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक कातिलाना पोज दिए हैं, जो फैंस को उनका दीवाना बना रहे हैं.
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दिशा पटानी के कमेंट की हो रही है.
दरअसल, मौनी रॉय की इन फोटोज पर उनकी बेस्ट फ्रेंड दिशा पटानी ने कमेंट करते हुए एक सवाल किया है.
दिशा ने कमेंट में लिखा, 'मेरे फोटोग्राफर का क्रेडिट कहां है?' इस सवाल पर कई यूजर्स ने रिएक्शन दिए हैं.
