मौनी रॉय की तरह चमक जाएगी स्किन, बस फॉलो करें ये 7 टिप्स

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 17, 2024

मौनी रॉय खूबसूरत हसीनाओं में से एक हैं.

आज हम आपको मौनी रॉय का स्किन केयर रूटीन बताते हैं.

मौनी रॉय रोजाना सही मात्रा में पानी जरूर पीती हैं.

एक्ट्रेस ने अपनी डाइट में एक बनाना रोजाना शामिल किया है.

मौनी रॉय बैलेंस डाइट में ही खाना खाना पसंद करती हैं.

वह अपनी स्किन पर रोज एलोविरा और विटामिन सी का कैप्सूल लगाती हैं.

वह कभी सन्स क्रीम अप्लाई करना नहीं भूलती हैं.

मौनी अपने बिजी शेड्यूल से एक्सरसाइज का टाइम जरूर निकालती हैं.

सबसे जरूरी मौनी रात को सोते वक्त अपना सारा मेकअप साफ करती हैं.

