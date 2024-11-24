Salwar Suit पहन महादेव की भक्ति में लीन हुईं Mouni Roy, वायरल हो गए फोटोज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 24, 2024

मौनी रॉय ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

इन फोटोज में मौनी ब्लैक कलर का सूट पहनें दिख रही हैं.

इस ट्रेडिशनल आउटफिट में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही हैं.

इस फोटो में मौनी रॉय महादेव की भक्ति में लीन दिख रही हैं.

मौनी ने सूट सलवार के साथ अपने बालों को खुला रखा हुआ है.

इस तस्वीर में मौनी महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं.

इस फोटो में एक्ट्रेस पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन दिख रही हैं.

मौनी के इस सादगी भरे अंदाज पर फैंस फिदा हो गए हैं.

