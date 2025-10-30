म्रुनाल ठाकुर का रॉयल साड़ी लुक बना फैशन इंस्पिरेशन, इस तरह आप भी करें ट्राई, पार्टी में बिखेर सकती हैं जलवा!
Masummba Chaurasia
| Oct 30, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने एक बार फिर अपनी स्टाइल से लोगों के होश उड़ा दिए हैं.
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहीं हैं.
तस्वीरों में मृणाल रॉयल गोल्डन शमरी साड़ी में नजर आ रही हैं, जिसमें उनका लुक रॉयल और एलिगेंट लग रहा है.
उनका यह लुक फेस्टिव सीजन और पार्टीज के लिए एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन है, जिसे आप भी किसी इवेंट में ट्राई कर सकती हैं.
मृणाल की साड़ी तो लाजवाब है ही लेकिन उसे जितनी खूबसूरती के साथ ड्रेपिंग किया गया है उसने उनके स्टाइल को क्लासी टच दिया है.
एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ डीप पर्पल कलर का हेवी वर्क ब्लाउज पहना है. जिसने इस स्टाइल में चार चांद लगाने का काम किया है.
अगर आप भी किसी वेडिंग फंक्शन या पार्टी में जाने का प्लान बना रहे हैं, और ड्रेस समझ नहीं आ रही तो आप मृणाल के इस लुक को रिक्रेट कर सकती हैं.
बस अपनी शिमरी साड़ी के साथ एक डार्क कलर का हेवी वर्क ब्लाउज पहनें. और मिनिमल ज्वैलरी, स्लीक हेयरस्टाइल के साथ अपने लुक को कंप्लीट करें.
