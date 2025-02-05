अंजान लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं इस मूलांक के लोग, बाद में झेलनी पड़ती हैं...

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 05, 2025

ज्योतिष शास्त्र बेहद कमाल और रहस्यों से भरा विषय है. ज्योतिष के जरिए इंसान के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है.

ज्योतिष शास्त्र में न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, ग्रह-नक्षत्र जैसी चीजें शामिल हैं. इससे लोगों के स्वभाव, भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है.

आज हम आपको ऐसे मूलांक वाले लोगों के बारे में बता रहें हैं, जो अंजान लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं.

मूलांक व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर तय होते हैं. इनकी संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है.

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 7 वाले जातक दिल के बहुत साफ और सच्चे होते हैं. इनका स्वभाव दुसरों को बेहद पसंद आता है.

ये लोग घुमने के शौकिन होते हैं. नए जगहों पर जाना और एक्सप्लोर करना इन्हें बेहद पसंद होता है.

मूलांक 7 वाले लोग भगवान में बहुत भरोसा करते हैं. ये धार्मिक स्वभाव के होते हैं.

इस मूलांक वाले लोग अंजान लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं. बाद में इन लोगों को धोखा भी मिलता है.

