दिवाली पार्टी में दिखना है चांद सा खूबसूरत, लगाएं ये फेस पैक, 15 मिनट में मिलेगा नेचुरल ग्लो

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 13, 2025

अगर आप भी दिवाली पार्टी में एक्ट्रेसेस की तरह चांद सा निखरा ग्लो चाहती हैं, तो आपको मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक ट्राई करना चाहिए.

मुल्तानी मिट्टी स्किन के लिए किसी जादू से कम नहीं, ये चेहरे की गहराई तक सफाई कर चमक लौटाता है.

इसमें मौजूद नैचुरल मिनरल्स स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर पोर्स को टाइट करते हैं और डेड स्किन को निकाल फेंकता है.

अगर एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स या डलनेस की परेशानी है, तो मुल्तानी मिट्टी फेस पैक एक परफेक्ट रेमेडी है.

फेस पैक बनाने के लिए एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में बेसन, दही, शहद और थोड़ा नींबू का रस मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार करें.

इस पेस्ट को चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगाएं, 15 मिनट बाद गीले कपड़े से साफ कर लें.

फेस पैक हटाने के बाद हल्का मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, ताकि स्किन सॉफ्ट और हाइड्रेटेड बनी रहे.

इस पैक को हफ्ते में सिर्फ दो बार लगाने से ही चेहरा फ्रेश, ग्लोइंग और बेदाग नजर आएगा.

