Mumtaz से Janhvi Kapoor तक, 1970 से 2025 तक कुछ यूं बदला Actresses के पल्लू का अंदाज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 05, 2025

1970 के दशक में मुमताज की साड़ी का पल्लू कुछ ऐसा था.

माधुरी दीक्षित की साड़ी के पल्लू का अलग स्टाइल देखने को मिला.

शिल्पा शेट्टी के समय साड़ी का पल्लू कुछ इस तरह से हुआ.

परिणीति चोपड़ा ने अपनी साड़ी के पल्लू को इस तरह से स्टाइल किया.

नोरा फतेही की साड़ी का पल्लू भी नए जमाने का है.

भूमि पेडनेकर के साड़ी के पल्लू ने उनको बोल्ड लुक दिया.

जाह्नवी कपूर की साड़ी का पल्लू आज के जमाने यानी 2025 की स्टाइल का है.

