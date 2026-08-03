रेड कलर के आउटफिट में महिमा मकवाना ने ढाया कहर

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 02, 2026

एक्ट्रेस महिमा मकवाना इन दिनों वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.

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महिमा मकवाना की ये वेब सीरीज बीते महीने जुलाई में 24 तारीख को रिलीज हुई थी.

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एक्ट्रेस अपने को-स्टार्स के साथ वेब सीरीज के प्रमोशन में अलग-अलग स्थान पर नजर आती हैं.

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महिमा मकवाना हाल ही में स्पॉट हुई हैं और उन्हें रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी.

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महिमा मकवाना के खुले बालों और प्यारी स्माइल ने उन्हें और खूबसूरत बना दिया.

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एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और पसंद की जा रही हैं.

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महिमा मकवाना के तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस पर प्यार लुटा रहे हैं.

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