रेड कलर के आउटफिट में महिमा मकवाना ने ढाया कहर
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 02, 2026
एक्ट्रेस महिमा मकवाना इन दिनों वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
महिमा मकवाना की ये वेब सीरीज बीते महीने जुलाई में 24 तारीख को रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अपने को-स्टार्स के साथ वेब सीरीज के प्रमोशन में अलग-अलग स्थान पर नजर आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
महिमा मकवाना हाल ही में स्पॉट हुई हैं और उन्हें रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
महिमा मकवाना के खुले बालों और प्यारी स्माइल ने उन्हें और खूबसूरत बना दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और पसंद की जा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
महिमा मकवाना के तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस पर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शिमरी ड्रेस में दिखा अवनीत कौर का कातिलाना अंदाज, एक-एक पोज पर फिदा हुए फैंस
अगली वेब स्टोरी देखें.