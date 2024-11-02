भाईदूज पर सबसे हटके लगेंगी आप, बस शिवांगी जोशी की इन साड़ी को करें कॉपी
Kavita
| Nov 02, 2024
शिवांगी जोशी का साड़ी कलेक्शन कमाल का है.
शिवाकी के साड़ी कलेक्शन को कॉपी करके आप भाईदूज पर काफी सुंदर दिख सकती हैं
इस साड़ी में शिवांगी काफी सिंपल और एलिगेंट लग रही हैं.
आलिया भट्ट के साड़ी स्टाइल को शिवांगी ने कॉपी किया है. आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं.
अन-मैरिड लड़कियों के लिए ये व्हाइट साड़ी बेस्ट है.
इस शिफोन की साड़ी में शिवांगी की क्यूटनेस निखर कर आ रही है.
शिवांगी जोशी इस प्रिंटेड साड़ी में काफी सुंदर लग रही हैं.
इस डार्क ब्लू कलर की साड़ी को आप भी ट्राई कर सकते हैं.
