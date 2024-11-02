ठंड के दिनों में इन कोरियन टिप्स से रखें अपनी त्वचा का ध्यान
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 02, 2024
ठंड के मौसम में बदलते तापमान के चलते स्किन का ध्यान रखना बहुत जरुरी है.
हम आपको कुछ ऐसे कोरियन टिप्स देंगे, जिससे आप ठंड में भी अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं.
ठंड के मौसम में अपने स्किन को दिन में दो बार माइल्ड क्लींजर से धोएं.
नहाने के बाद और सोने से पहले अपने स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.
फल, सब्जियां और ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें ताकि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड रहे.
डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए हफ्ते में एक से दो बार एक्सफोलिएट करें.
साफ और सूखे कपड़े पहनें ताकि स्किन पर किसी भी तरह का इंफेक्शन ना हो.
ठंड के मौसम में आप गर्म पानी से स्टीम लें, जिससे आपका फेस चमक उठेगा.
Thanks For Reading!
