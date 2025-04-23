शादियों के लिए कियारा आडवाणी के खूबसूरत लहंगे, सुंदरता देख बारातियों की नहीं हटेगी नजर
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 23, 2025
शादियों का सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में आप अगर खूबसूरत लगने के लिए इन एक्ट्रेस की तरह लहंगा पहन सकती हैं.
आप शादियों में कियारा की तरह सिंपल लहंगा भी पहन सकती हैं.
शादी के लिए आप कियारा की तरह प्रिंटेड डिजाइन का लहंगा भी पहन सकती हैं. यह खूबसूरत लुक देगा.
एक्ट्रेस का यह स्काई ब्लू लहंगा भी बेहद अच्छा लगेगा.
वेडिंग सीजन में बोल्ड लुक के लिए आप ब्लैक कलर का लहंगा भी पहन सकती हैं.
शादियों के लिए आप हल्के रंग का लहंगा भी पहन सकती हैं. इसका खूबसूरत लुक आपका मन मोह लेगा.
शादियों में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं.
