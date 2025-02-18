फेस्टिव सीजन में पहनें श्वेता तिवारी की ये खूबसूरत साड़ियां, सुंदरता देख दीवाने हो जाएंगे पतिदेव

फेस्टिव सीजन में पहनें श्वेता तिवारी की ये खूबसूरत साड़ियां, सुंदरता देख दीवाने हो जाएंगे पतिदेव
Shreya Pandey
| Feb 18, 2025
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की एक्टिंग और लुक बेहद कमाल का है. आज के समय में हर कोई इनका दीवाना है.
अगर आप फेस्टिव सीजन के लिए साड़ी कलेक्शन खोज रहीं हैं तो श्वेता तिवारी के इन डिजाइनर साड़ी को ट्राई कर सकती हैं.
श्वेता की तरह आप बॉर्डर वाली साड़ी ट्राई कर सकती हैं. यह देखने में बहुत सुंदर लग रहा है.
फोटो में एक्ट्रेस ने रेड कलर की रफल साड़ी पहनी है. आप भी इस तरह की साड़ी ट्राई कर सकती हैं.
सिंपल और खूबसूरत लगने के लिए ब्लैक डिजाइनर साड़ी भी पहन सकती हैं.
इस समय सिंपल साड़ी पर हैवी ब्लॉउस का ट्रेंड है. आप भी इस तरह की साड़ी पहन सकती हैं.
पार्टी में सबसे हसीन लगने के लिए आप पेस्टल साड़ी भी पहन सकती हैं. यह देखने में भी अच्छा लुक देता है.
बोल्ड लुक के लिए आप श्वेता की तरह शिमरी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
