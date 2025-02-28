कॉलेज फेयरवेल में पहनें उर्वशी रौतेला की ये खूबसूरत साड़ियां, कातिल अदाएं लोगों को बना देगी दीवाना

कॉलेज फेयरवेल में पहनें उर्वशी रौतेला की ये खूबसूरत साड़ियां, कातिल अदाएं लोगों को बना देगी दीवाना
Shreya Pandey
| Feb 28, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी जितनी सुंदर हैं उतना ही इनका फैशन सेंस भी कमाल का है. फैंस तो इनके हुस्न के दीवाने हैं.
कॉलेज फेयरवेल में पहनने के लिए आप उर्वशी से साड़ी आईडिया ले सकती हैं. आप भी उर्वशी की तरह लोगों को अपना दीवाना बना सकती हैं.
पार्टी में आप भी ग्रीन कलर की साड़ी को स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर कर सकती हैं.
एक्ट्रेस की तरह आप भी लाल साड़ी पहन सकती हैं. यह आपके खूबसूरती में चार चांद लगा देगा.
पार्टी में सबसे हॉट लुक के लिए आप ब्लैक शिमरी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. यह भी एकदम कमाल लुक देगा.
पार्टी में आप उर्वशी की तरह पर्पल साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. यह एकदम ब्लड लगेगा.
ट्रेडिशनल के साथ हॉट लगना चाहती हैं तो एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ी भी ट्राई कर सकती हैं.
हॉट और बोल्ड लुक के लिए आप स्टाइलिश ब्रालेट ब्लाउज पहन सकती हैं. यह परफेक्ट लुक देगा.
Thanks For Reading!
