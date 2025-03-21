ईद पर पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह खूबसूरत शरारा, लगेगा एकदम क्लासी लुक

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 21, 2025

ईद पर पहनने के लिए आप सुंदर ड्रेस की तलाश कर रहें हैं तो इन स्टाइलिश शरारा ड्रेस को पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसमें आपका लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा नजर आएगा. इसमें आप बहुत सुंदर नजर आएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

आप ईद पर आलिया भट्ट की शार्ट कुर्ती और शरारा पहन सकती हैं. इसका लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

माधुरी दीक्षित की तरह आप भी सिल्क शरारा सूट पहन सकती हैं. यह भी शानदार लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप कृति सैनन की तरह रेड हैवी शरारा सूट पहन सकती हैं. इसका लुक प्यारा है.

Source: Bollywoodlife.com

ईद पर सबसे खूबसूरत लगने के लिए आप सिल्वर वर्क शरारा सूट भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

क्लासी लुक के लिए आप हीना खान की तरह कलरफुल शरारा सूट भी ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: विदेशों में भी खूब बजे पवन सिंह के ये 5 गाने, भोजपुरी बीट्स पर जमकर झूमे लोग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.