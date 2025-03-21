ईद पर पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह खूबसूरत शरारा, लगेगा एकदम क्लासी लुक
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 21, 2025
ईद पर पहनने के लिए आप सुंदर ड्रेस की तलाश कर रहें हैं तो इन स्टाइलिश शरारा ड्रेस को पहन सकती हैं.
इसमें आपका लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा नजर आएगा. इसमें आप बहुत सुंदर नजर आएंगी.
आप ईद पर आलिया भट्ट की शार्ट कुर्ती और शरारा पहन सकती हैं. इसका लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा.
माधुरी दीक्षित की तरह आप भी सिल्क शरारा सूट पहन सकती हैं. यह भी शानदार लुक देगा.
आप कृति सैनन की तरह रेड हैवी शरारा सूट पहन सकती हैं. इसका लुक प्यारा है.
ईद पर सबसे खूबसूरत लगने के लिए आप सिल्वर वर्क शरारा सूट भी कैरी कर सकती हैं.
क्लासी लुक के लिए आप हीना खान की तरह कलरफुल शरारा सूट भी ट्राई कर सकती हैं.
