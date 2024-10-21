दिवाली पर इन कोरियन डिशेस को करें ट्राई, मेहमान भी चाटेंगे उंगलिया
Ankita Kumari
| Oct 21, 2024
इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी.
दिवाली में सभी लोग अपने घर में कुछ स्वादिष्ट खाना बनाते हैं.
इस दिवाली आप कुछ स्वादिष्ट कोरियन फूड्स अपने मेहमानों के लिए ट्राई कर सकती हैं.
दिवाली पर आप कोरियाई लोगों की पसंदीदा डिशेज में से एक 'किम्ची' बना सकते हैं.
खाने में आप टेस्टी और हेल्दी डिश 'रामेन' ट्राई कर सकती हैं.
चावल के साथ खाई जाने वाली 'जिग्गे' डिश बहुत ही टेस्टी होती है.
कोरियन डिश 'बिबिंबाप' खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है.
आपको कोरियन डिश 'बिंगसु' को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए.
दिवाली पर आप 'जापचाई' भी बना सकती हैं, जो आपके गेस्ट को बहुत पसंद आएगा.
