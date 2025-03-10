होली पर पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के ये डिजाइनर सूट, आपकी खूबसूरती से नहीं हटेगी रिश्तेदारों की नजर
Shreya Pandey
| Mar 10, 2025
माहिरा खान पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में एक हैं. इन्होंने पाकिस्तान के अलावे बॉलीवुड में भी काम किया है.
होली पर पहनने के लिए माहिरा खान के डिजाइनर सूट से आईडिया ले सकती हैं.
होली में आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक पाकिस्तानी सूट पहन सकती हैं.
सफेद चिकनकारी सूट भी आप पहन सकती हैं. ये भी ट्रेंड में है.
शरारा कुर्ती भी बहुत ट्रेंड में हैं. खूबसूरत लगने के लिए आप इसे भी कैरी कर सकती हैं.
होली में गॉर्जियस लुक के लिए आप व्हाइट और गोल्डन में सूट भी पहन सकती हैं.
सिंपल और सोबर लुक के लिए आप शरारा सूट और साइड दुपट्टा भी ट्राई कर सकती हैं.
