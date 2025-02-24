कॉलेज पार्टी के लिए जरूर ट्राई करें धनश्री के ये वेस्टर्न ड्रेसेस, लगेंगी सबसे हसीन

Shreya Pandey | Feb 24, 2025

इस समय धनश्री और यजुवेंद्र चहल के तलाक की खबरें बहुत वायरल हो रहीं हैं. धनश्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

धनश्री का ड्रेसिंग सेंस भी शानदार है. आप इनसे वेस्टर्न ड्रेस आईडिया ले सकती हैं.

धनश्री की तरह आप भी ऑफ शोल्डर गाउन पहन सकती हैं. यह देखने में बहुत गॉर्जियस लुक देगा.

थाई हाई स्लिट ड्रेस भी कॉलेज पार्टी के लिए परफेक्ट है. यह आपके लुक को स्टाइलिश टच देगा.

पार्टी के लिए आप कट आउट ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं. यह एकदम हॉट लुक क्रिएट करेगा.

आप पार्टी में धनश्री की तरह प्रिंटेड शार्ट ड्रेस में पहन सकती हैं. इससे आपके लुक में चार चांद लगेगा.

कॉलेज पार्टी में सिंपल लुक के लिए आप डेनिम ऑउटफिट भी ट्राई कर सकती हैं.

