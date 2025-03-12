ईद पर पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की ये एथनिक सूट, चेहरे का नूर देख नहीं हटेगी मेहमानों की नजर
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 12, 2025
पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर बेहद खूबसूरत हैं. इन्होंने कई शानदार ड्रामा भी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस के लुक की तरह ही इनका फैशन सेंस भी कमाल का है. इनके पास सूट के बेहतरीन क्लेक्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तरह आप ईद पर हैवी वर्क वाला सूट पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्लाजो कुर्ती इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है. ईद पर आप इसे भी कैरी कर सकती हैं,
Source:
Bollywoodlife.com
ईद पर खूबसूरत लगने के लिए आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया की तरह आप भी फ्रंट वर्क सूट भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक भी शानदार लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
लॉन्ग सूट भी बहुत फैशन में है. ईद पर आप इसे भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लाइफ में एक बार जरूर देखें प्रीति जिंटा की ये फिल्में, मिलेगा सुकून
अगली वेब स्टोरी देखें.