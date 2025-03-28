इफ्तार पार्टी में पहनें इन एक्ट्रेसेज की तरह हैवी अनारकली सूट, लगेंगी चांद का टुकड़ा

इफ्तार पार्टी में पहनें इन एक्ट्रेसेज की तरह हैवी अनारकली सूट, लगेंगी चांद का टुकड़ा
Shreya Pandey
| Mar 28, 2025
ईद का त्योहार देशभर में 31 मार्च को मनाया जाएगा. इस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं.
अगर आप भी इफ्तार पार्टी पर कुछ खास पहनना चाहती हैं तो इन हैवी अनारकली सूट को ट्राई कर सकती हैं.
जानह्वी कपूर की तरह आप भी इफ्तार पार्टी में पिंक एंब्रायडरी अनारकली सूट पहन सकती हैं.
इफ्तार पार्टी में हैवी लुक के लिए आप हैवी अनारकली सूट पहन सकती हैं. इसके साथ आप ईयररिंग भी कैरी कर सकती हैं.
कोटि स्टाइल अनारकली सूट भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है. आप ईद पर इसे भी ट्राई कर सकती हैं.
अगर आप सिंपल लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो सिंपल अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.
ईद के दिन आप व्हाइट अनारकली और हैवी दुप्पटा की कैरी कर सकती हैं. यह आपको एलिगेंट लुक देगा.
