फेस्टिव सीजन में जरूर ट्राई करें हैवी चांदबाली इयररिंग, सिंपल ड्रेस में भी लगेंगी सबसे हसीन
Shreya Pandey
| Mar 19, 2025
खूबसूरत ईयररिंग्स आपके लुक को बढ़ा सकती हैं. यह आपके सिंपल लुक में भी चार चांद लगा सकती हैं.
आप फेस्टिव सीजन में हैवी चांदबाली इयरिंग कैरी कर सकती हैं. चांदबाली का चलन राजा-महाराजा के समय से ही है.
‘कुंदन चांदबाली ईयररिंग्स’ भी आपके खूबसूरती को बढ़ा देंगे. फेस्टिव सीजन में आप इसे ट्राई कर सकती हैं.
‘पिंक स्टोन चांदबाली’ लहंगे के साथ आप इस तरह की चांदबाली पहन सकती हैं. इसका लुक भी बहुत खूबसूरत लगेगा.
‘मोती चांदबाली इयररिंग’ भी बहुत ट्रेंड में है. आप इसे भी कैरी कर सकती हैं.
फेस्टिव सीजन में रॉयल लुक के लिए ‘गोल्ड चांदबाली’ भी पहना जा सकता है. ये एकदम राजशाही लुक देगा.
अगर आप अपने लुक में चार चांद लगाना चाहते हैं तो ‘डायमंड चांदबाली’ भी ट्राई कर सकती है.
