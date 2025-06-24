पार्टी फंक्शन में पहनें करिश्मा कपूर की तरह हैवी सूट, सिंपल लुक में लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 24, 2025
करिश्मा कपूर 90s की टॉप एक्ट्रेसेस में एक थीं. इन्होंने कई शानदार फिल्में की हैं.
karishm
करिश्मा कपूर का फैशन सेन्स बहुत कमाल का है. आप इनसे सूट आईडिया ले सकती हैं.
आप पार्टी के लिए ग्रीन कलर का लॉन्ग सूट पहन सकती हैं.
करिश्मा की तरह आप कटआउट फ्रॉक भी कैरी कर सकती हैं.
सिंपल और खूबसूरत लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह व्हाइट सूट पहन सकती हैं.
आप करिश्मा की तरह अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.
