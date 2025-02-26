फेस्टिव सीजन में पहनें काजल अग्रवाल की ये साड़ियां, खूबसूरती देख नहीं हटेगी पतिदेव की निगाह

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 26, 2025

फेस्टिव सीजन में खूबसूरत लगने के लिए आप एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की इन साड़ीयों को ट्राई कर सकती हैं.

संस्कारी लुक के लिए आप काजल की तरह कांजीवरम साड़ी भी पहन सकती हैं.

बनारसी साड़ी तो हमेशा ट्रेंड में रहता है. आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं.

‘नेट वर्क साड़ी’ भी आपके लुक में चार चांद लगाएगा. आप इसे भी कैरी कर सकती हैं.

चंदेरी सिल्क साड़ी बहुत शानदार लुक देती है. आप इसे जरूर ट्राई करें.

आप फेस्टिवल में सिंपल साड़ी भी पहन सकती हैं. इसका लुक एकदम परफेक्ट लगेगा.

घर में सबसे सुंदर लगने के लिए आप हैवी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. यह आपके लुक को निखार देगा.

आप काजल की तरह इस स्टाइलिश लुक को भी रीक्रिएट कर सकती हैं.

