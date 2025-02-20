शादियों में जरूर ट्राई करें कियारा आडवाणी के ये लहंगे, खूबसूरती देख दीवाने हो जाएंगे लोग

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 20, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवाणी ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं. एक्ट्रेस की एक्टिंग के लोग दीवाने हैं.

कियारा की ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि खूबसूरती भी लोगों का दिल चुरा लेती है. इनका फैशन सेन्स भी कमाल का है.

अगर आप किसी की शादी के लिए लहंगे खोज रहीं हैं तो कियारा की इन डिजाइनर लहंगो से आईडिया ले सकती हैं.

आप कियारा की तरह प्रिंटेड लहंगा पहन सकती हैं. यह देखने में सिंपल लुक देगा.

पार्टी में सबसे खूबसूरत लगने के लिए आप फ्लोरल लहंगा भी ट्राई कर सकती हैं.

शादी में रॉयल लुक के लिए आप कियारा की तरह कढ़ाई वाला लहंगा भी पहन सकती हैं.

बोल्ड लुक के लिए आप बेल्ट वाला लहंगा भी पहन सकती हैं. इसका लुक बहुत कमाल का लगेगा.

सिंपल और सोबर लुक के लिए आप भी एक्ट्रेस की तरह सिंपल लहंगा ट्राई कर सकती हैं.

