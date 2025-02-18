महाशिवरात्रि पर पहनें कृति सैनॉन के ये सूट्स, सिंपल सादगी में दिखेगी असली खूबसूरती

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 18, 2025

कृति सैनन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. कृति का फैशन सेंस भी बेहद कमाल का है.

हम आपको कृति के सबसे शानदार सूट कलेक्शन को दिखा रहें हैं, जिसे आप महाशिवरात्रि पर पहन सकती हैं.

शिवरात्रि के दिन हरे रंग को पहनना बहुत शुभ माना जाता है. इसलिए आप कृति की तरह जॉर्जेट ग्रीन सूट ट्राई कर सकती हैं.

अनारकली सूट हमेशा से ट्रेंड में रहता है. आप कृति की तरह पीले रंग का अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.

मस्तानी सूट पहन कर भी आप मंदिर जा सकती हैं. इसके साथ आप झुमके और कंगन भी पहन सकती हैं.

शरारा सूट भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है. आप भी एक्ट्रेस के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.

सिल्क सूट देखने में शानदार और सिंपल लुक देता है. आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं.

ऑर्गेंजा सूट भी शिवरात्रि पर पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं.

