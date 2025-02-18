महाशिवरात्रि पर पहनें कृति सैनॉन के ये सूट्स, सिंपल सादगी में दिखेगी असली खूबसूरती
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 18, 2025
कृति सैनन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. कृति का फैशन सेंस भी बेहद कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
हम आपको कृति के सबसे शानदार सूट कलेक्शन को दिखा रहें हैं, जिसे आप महाशिवरात्रि पर पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवरात्रि के दिन हरे रंग को पहनना बहुत शुभ माना जाता है. इसलिए आप कृति की तरह जॉर्जेट ग्रीन सूट ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनारकली सूट हमेशा से ट्रेंड में रहता है. आप कृति की तरह पीले रंग का अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मस्तानी सूट पहन कर भी आप मंदिर जा सकती हैं. इसके साथ आप झुमके और कंगन भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शरारा सूट भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है. आप भी एक्ट्रेस के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिल्क सूट देखने में शानदार और सिंपल लुक देता है. आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऑर्गेंजा सूट भी शिवरात्रि पर पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एक्शन से भरपूर 'मार्को' जैसी फिल्में, खतरनाक सीन्स देख कांप उठेगा शरीर
अगली वेब स्टोरी देखें.