ऑफिस लुक के लिए जरूर ट्राई करें अनुष्का सेन के ये कुर्ती डिजाइन, एथनिक लुक में लगेंगी हसीन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 19, 2025

एक्ट्रेस अनुष्का सेन अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. इसका फैशन सेंस भी कमाल का है.

आप भी ऑफिस के लिए अनुष्का सेन से खूबसूरत कुर्ती आईडिया ले सकती हैं. एथनिक लुक में आप बहुत सुंदर लगेंगी.

ऑफिस जाने के लिए आप भी अनुष्का की तरह शार्ट चिकनकारी कुर्ती ट्राई कर सकती हैं.

ऑफिस के लिए आप स्लीवलेस लॉन्ग सूट भी पहन सकती हैं. यह सिंपल और सोबर लुक देगा.

अम्ब्रेला सूट डिजाइन भी बहुत ट्रेंडिंग में है. इसे भी आप कैरी कर सकती हैं.

सिंपल लुक के लिए आप सिल्क सूट भी ट्राई कर सकती हैं. यह देखने में बहुत प्यारा लगता है.

गर्मियों में आप कॉटन सूट भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक भी बहुत प्यारा लगेगा.

