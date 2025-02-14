वेडिंग सीजन में माधुरी दिक्षित की तरह पहनें ये साड़ियां, 50 की उम्र में भी...
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 14, 2025
आप वेडिंग सीजन के लिए माधुरी दीक्षित के खूबसूरत साड़ी के क्लेक्शन को ट्राई कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादी में आप माधुरी की तरह ‘सिल्क साड़ी’ भी पहन सकती हैं. ये आपके लुक को बेहतरीन बना देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में आप ‘मिरर वर्क’ साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. यह आपको गॉर्जियस लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
परफेक्ट वेडिंग लुक के लिए आप भी माधुरी की तरह शिफॉन साड़ी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘बनारसी साड़ी’ हमेशा ही ट्रेंड में रहता है. यह देखने में बेहद एथनिक लुक देता है.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल तरीके से खूबसूरत लगने के लिए आप भी ‘बॉर्डर वर्क’ साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादियों में पहनने के लिए ‘ब्लैक सीक्विन साड़ी’ बेस्ट ऑप्शन है. यह आपके खूबसूरती को और भी बढ़ा देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
माधुरी दीक्षित की तरह आप नेट की साड़ी भी पहन सकती हैं. यह आपके लुक में चार चांद लगा देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वैलेंटाइन डे पर रंगे हाथ पकड़ी गई 'बिग बॉस 18' की ये हसीना, मिस्ट्री मैन के साथ...
अगली वेब स्टोरी देखें.