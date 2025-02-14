वेडिंग सीजन में माधुरी दिक्षित की तरह पहनें ये साड़ियां, 50 की उम्र में भी...

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 14, 2025

आप वेडिंग सीजन के लिए माधुरी दीक्षित के खूबसूरत साड़ी के क्लेक्शन को ट्राई कर सकते हैं.

शादी में आप माधुरी की तरह ‘सिल्क साड़ी’ भी पहन सकती हैं. ये आपके लुक को बेहतरीन बना देगा.

पार्टी में आप ‘मिरर वर्क’ साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. यह आपको गॉर्जियस लुक देगा.

परफेक्ट वेडिंग लुक के लिए आप भी माधुरी की तरह शिफॉन साड़ी कैरी कर सकती हैं.

‘बनारसी साड़ी’ हमेशा ही ट्रेंड में रहता है. यह देखने में बेहद एथनिक लुक देता है.

सिंपल तरीके से खूबसूरत लगने के लिए आप भी ‘बॉर्डर वर्क’ साड़ी पहन सकती हैं.

शादियों में पहनने के लिए ‘ब्लैक सीक्विन साड़ी’ बेस्ट ऑप्शन है. यह आपके खूबसूरती को और भी बढ़ा देगी.

माधुरी दीक्षित की तरह आप नेट की साड़ी भी पहन सकती हैं. यह आपके लुक में चार चांद लगा देगा.

