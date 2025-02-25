शादियों में जरूर ट्राई करें मनीषा रानी की डिजाइनर साड़ियां, लगेंगी रूप की रानी

शादियों में जरूर ट्राई करें मनीषा रानी की डिजाइनर साड़ियां, लगेंगी रूप की रानी
Feb 25, 2025
मनीषा रानी का स्टाइलिश अवतार लोगों को बहुत पसंद आता है. ये बहुत कम समय में वायरल हो गईं.
मनीषा की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है साथ ही इनका फैशन सेंस भी कमाल का है.
आप शादियों में सबसे अलग लगने के लिए मनीषा की इन देसी लुक को कॉपी कर सकती हैं.
शादियों में लड़कियों के लिए ‘ब्लैक नेट वर्क’ साड़ी बहुत शानदार ऑप्शन है.
वेडिंग में सिंपल लुक के लिए आप रेड कलर की सिंपल साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
सक्विन साड़ी का क्रेज भी खूब चल रहा है. आप शादियों में इस तरह की साड़ी भी पहन सकती हैं.
कम उम्र की लड़कियां सिक्विन वाली साड़ी भी पहन सकती हैं. ये शानदार लुक देगा.
फ्लोरल साड़ी भी बेस्ट ऑप्शन है. इसे भी आप वेडिंग सीजन में कैरी कर सकती हैं.
