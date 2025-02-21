कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने के लिए ट्राई करें नोरा फतेही की ये साड़ियां, देखते रह जाएंगे फैंस

कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने के लिए ट्राई करें नोरा फतेही की ये साड़ियां, देखते रह जाएंगे फैंस
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 21, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अपने डांस के लिए जानी जाती हैं. इन्होंने कई आइटम सॉन्ग भी किया है.
नोरा बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और इसका फैशन सेंस भी बहुत कमाल का है. आप इनसे साड़ी आईडिया ले सकते हैं.
पार्टी में आप भी नोरा की तरह ‘रफल साड़ी’ पहन सकती हैं. यह देखने में भी बहुत सुंदर लुक देगा.
‘एम्ब्रॉयडरी नेट साड़ी’ आजकल ट्रेंड में चल रहा है. इसे आप पार्टी के लिए कैरी कर सकते हैं.
किसी फंक्शन में आप एक्ट्रेस की तरह शिमरी साड़ी भी पहन सकती हैं. यह एकदम ग्लैमरस लुक देगा.
पार्टी में आप फ्लोरल साड़ी भी पहन सकती हैं. इसमें आप का लुक शानदार लगेगा.
हॉट लुक के लिए आप भी नोरा की तरह ‘सीक्वेन साड़ी’ पहन सकती हैं.
सिंपल दिखने के लिए आप ‘प्रिंट साड़ी’ कैरी कर सकती हैं. इसका लुक बहुत प्यारा लगेगा.
