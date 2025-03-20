डैशिंग लुक के लिए पहनें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान जैसे ये कुर्ते, ईद पर लगेंगे एकदम चार्मिंग
| Mar 20, 2025
पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान पाकिस्तान के अलावे भारत में भी बहुत फेमस हैं.
ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और फोटोज शेयर करते हैं.
ईद पर आप इनके स्टाइलिश कुर्ते से आइडिया ले सकते हैं. इसका लुक बहुत कमाल लगेगा.
ईद पर आप सिक्वेंस वर्क कुर्ता ट्राई कर सकते हैं. ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा.
ईद पर सबसे ज्यादा हैंडसम लगने के लिए आप पठानी सूट भी पहन सकते हैं. इसका रॉयल लुक देख सब दीवाने हो जाएंगे.
आप एक्टर की तरह एंब्रॉयडरी कुर्ता भी ट्राई कर सकते हैं. यह परफेक्ट ऑप्शन है.
कुर्ता के साथ जैकेट भी आप पहन सकते हैं. यह भी देखने में बहुत खूबसूरत लुक देगा.
