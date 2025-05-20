वेडिंग फंक्शन में लाइमलाइट लूटने के लिए पहनें रश्मिका मंदाना के ये लहंगे, दूल्हे का भाई हो जाएगा आपका दीवाना
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 20, 2025
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बेहद खूबसूरत और क्यूट हैं. इनकी अदाएं बेहद दिलकश होती हैं.


आप शादियों में एक्ट्रेस की तरह लहंगे पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर नजर आएंगी.


वेडिंग में आप कढ़ाई वाला लहंगा पहन सकती हैं. इसमें आपका लुक बहुत क्यूट लगेगा.


शादी में आप बोल्ड लुक के लिए ब्लैक लहंगा भी पहन सकती हैं.


वेडिंग के लिए एक्ट्रेस का ये लहंगा भी परफेक्ट है. इसमें ड्रेस में सब आपको देखते रह जाएंगे.


शादियों के लिए आप रश्मिका की तरह इस को रिक्रिएट कर सकती हैं.


रश्मिका की तरह आप शिमरी लहंगा भी कैरी कर सकती हैं.


Thanks For Reading!
