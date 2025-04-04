नवरात्री कन्या पूजन में पहनें इन एक्ट्रेसेज की तरह रेड कलर की साड़ियां, खूबसूरती देख नहीं हटेगी नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Apr 04, 2025

नवरात्री पर ज्यादातर लोग नौ दिन का व्रत रखते हैं और कन्या पूजन करते हैं.

कन्या पूजन के लिए आप इन एक्ट्रेसेज की तरह रेड साड़ी पहन सकती हैं. यह देखने में बहुत शानदार लगेगा.

कन्या पूजन के लिए माधुरी की तरह रेड बॉर्डर वाली साड़ी पहन सकती हैं. इसका लुक बेहद शानदार लगेगा.

नवरात्री पर आप श्रद्धा की तरह कटआउट साड़ी भी पहन सकती हैं. यह बेहद कमाल लुक देगा.

नवरात्री में आप कैटरीना की तरह रेड सिंपल साड़ी भी पहन सकती हैं.

अगर आप कुछ हैवी ट्राई करना चाहती हैं तो काजोल की तरह साड़ी भी पहन सकती हैं.

पूजा के लिए आप मौनी की तरह एकदम सिंपल और प्लेन साड़ी भी ट्राई कर सकती हैं. यह पहनने में कंफर्ट भी देगा.

