क्रिसमस पार्टी में पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह रेड ड्रेस, ग्लैमरस लुक देख सब हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 23, 2025
क्रिसमस पार्टी में सबसे खूबसूरत और हसीन लगने ने लिए आप इन एक्ट्रेसेस से आइडिया ले सकती हैं.
आप सारा अली खान की तरह खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस पहन सकते हैं.
आप पार्टी में श्रद्धा कपूर की तरह रेड ड्रेस भी पहन सकती हैं, इसमें आपका लुक एकदम ग्लैमरस लगेगा.
आप पार्टी में सुहाना खान की तरह बाॅडीकाॅन ड्रेस पहन सकती हैं.
आप अनन्या पांडे की तरह स्लीवलेस बॉडीकॉन ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
आप पार्टी में आलिया भट्ट की तरह शॉर्ट फ्रॉक भी पहन सकती हैं.
आप क्रिसमस में कृति सेनन की तरह खूबसूरत वन पीस भी कैरी कर सकती हैं.
