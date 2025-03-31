नवरात्रि में पहनें इन एक्ट्रेसेज की तरह रेड सूट, सिंपल लुक में दिखेगा चांद वाला नूर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 31, 2025

नवरात्रि में आप तमन्ना भाटिया की तरह हैवी सूट और दुपट्टा ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पूजा के लिए दिव्यांका के रेड शरारा भी बेस्ट ऑप्शन हैं. इसका लुक भी शानदार लगेगा.

मंदिर जाने के लिए सोनम कपूर के लॉन्ग सूट भी बहुत शानदार है. यह देखने में बहुत अच्छा लगेगा.

सोनाक्षी सिन्हा की तरह आप भी सूट पहन सकती हैं. इसके साथ आप नेकलेस भी ट्राई कर सकती हैं.

पूजा-पाठ के लिए आप आलिया की तरह हलके सूट भी पहन सकती हैं. यह भी सुंदर लगेगा.

अनन्या पांडेय की तरह आप भी अनारकली सूट पहन सकती हैं, यह बहुत ट्रेंड में चल रहा है.

